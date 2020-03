Un petit air de printemps règne à Sète

C'est déjà le printemps ce mercredi matin à Sète (Hérault) avec un thermomètre qui affiche 22°C. Certains habitants profitent de cette douceur pour commencer à naviguer ou s'activent pour remettre en état leur bateau. C'est également un temps idéal pour aller à la plage et goûter l'eau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.