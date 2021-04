Un petit club de Moselle fier d’avoir le logo de foot "le plus moche du monde"

Aucun doute, c'est bien ici que le FC Pange a cherché son inspiration. Avec leur terrain au milieu des pâturages, les joueurs viennent de remporter le concours du pire logo pour un club de football. Peu importe le titre, cela reste une immense victoire. "Au moins, on a un prix donc une coupe et c'est bien", lance l'un des jeunes joueurs. "C'est un peu humiliant mais puis après, tu es quand même connu dans le monde entier", ajoute un autre. Sur les réseaux sociaux, le FC Pange était face à des clubs renommés comme la Juventus de Turin ou les Girondins de Bordeaux. Ils ont gagné haut la main grâce à ce blason dessiné en 2003. L'organisateur du concours, la Fédération Française de la Lose, vend désormais des t-shirts à l'effigie du club. Dans ce village de 400 habitants, les commandes ont été passées. Une partie des recettes reviendra au FC Pange et leur permettra d'acheter de nouveaux maillots ainsi qu'un pylône d'éclairage. En attendant, les jeunes sont fiers de le dire "Allez FC Pange !".