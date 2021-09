Un petit coin de paradis caché à Solliès-Pont

Niché dans la vallée du Gapeau, Solliès-Pont est un village typique que peu connaissent. Pourtant, on peut entendre de loin la musique de ses habitants. Ici, les gens sont attachés à la tradition provençale. Les hommages aux anciens sont visibles sur les murs des fermes d'autrefois. À chaque coin de rue du village, on retrouve la vie des ancêtres. L'héritage agricole n'a pas totalement disparu. Sur le marché, on retrouve encore des spécialités locales. La galette à base de farine de pois chiche est l'une des stars. Mais celle qui fait la réputation de Solliès-Pont, c'est la figue. Elle arrive sur les étals dès la fin de l'été. "Violette et bien sucrée, elle se déguste à la table, en cuisson ou en tarte", lance une habitante. Non loin de l'agitation du marché, c'est le calme des berges du Gapeau. Le fleuve parcourt les cinq villages de la vallée. Un écrin de nature où les pêcheurs de truites aiment se retrouver. "C'est un petit coin de paradis. C'est une bouffée de fraîcheur" ; "On a gardé un côté sauvage à 20 kilomètres de la mer dans un cadre provençal", ont-ils affirmé.