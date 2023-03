Un petit matin froid et ensoleillé

Ce mercredi matin en Bretagne, les plus matinaux ont dû emprunter le chemin du travail avec précaution. Jusqu'à neuf heures, une fine couche de gel recouvrait les routes, les toits et les prairies. Les courageux promeneurs que nous avons croisés étaient bien emmitouflés pour contrer le froid. "On a sorti les bonnets, parce que ce matin, il fait quand même pas très très chaud comme à la montagne", témoigne l'un d'entre eux. Autour de ce lac, il faut moins un degré, mais certains ont trouvé le moyen de ne pas avoir froid. Ils ont opté pour la course matinale. Et très vite, le soleil vient aussi réchauffer les sols. Mais en ce début de mois de mars qui annonce le printemps, les températures restent plutôt hivernales. Sur le chemin tracé par les jonquilles en fleur, nous tombons sur Michel qui tente tant bien que mal de protéger son jardin. Il espère de la part de "dame nature" un peu de clémence. En attendant, des températures négatives sont attendues encore jusqu'à la fin de semaine sur une bonne partie de l'Hexagone. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau