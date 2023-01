"Un petit miracle" avec Eddy Mitchell

Une bâtisse hors du temps, non loin d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), a été transformée le temps d'un tournage en maison de retraite. Parmi les pensionnaires, l'acteur et chanteur Eddy Mitchell. "Je fais un rôle reposant, parce que je suis un veuf déprimé et je fais la gueule tout le temps. Et puis quand même qui, à la fin, revient à la vie", rapporte-t-il. Car cet Ephad héberge des enfants qui ont perdu leur école dans un incendie. Le film raconte donc une cohabitation forcée et chaotique, mais salutaire. "Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a pas vécu des choses folles, qu'on ne pense pas des choses improbables. On fait comme si c'était aseptisé le fait d'être âgé", explique l'actrice Alice Pol. Le scénario s'inspire d'expériences menées dans certains Ephads. Sur le tournage, les jeunes acteurs ont vécu eux aussi ce mélange des générations en rencontrant ces acteurs. Certains ont mis à profit cette expérience pour enrichir leurs cultures. Ils ont partagé le même quotidien le temps d'un tournage et ramener quelques souvenirs inoubliables, comme avoir pu danser un slow avec Eddy Mitchell. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, W. Wuillmain