Un petit tour à la Foire de Lyon

Ce 29 mars, on vous emmène faire un tour à la Foire de Lyon. A chaque édition, on y retrouve plusieurs camelots. Dans les allées, le spectacle est permanent, les bonimenteurs ne manquent pas d'arguments pour convaincre les visiteurs d'acheter leurs produits. Pour certains, pas question de rentrer les mains vides.