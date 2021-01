Un village de Mayenne gagne un million d'euros

C'est une nouvelle inattendue pour les habitants de Vaiges. D'ici quelques jours, le village recevra un héritage de près d'un million d'euros de la part de Marcel Montillet. "Institut pour mes légataires universels conjoints, à concurrence de moitié chacune : l'association des Petits Frères des Pauvres et la commune de Vaiges", stipule-t-il dans son testament. D'après Régis Lefeuvre, maire de Vaiges, c'est un homme généreux. Il pense que le défunt aurait voulu "marquer le village, n'ayant pas de descendants, et comme sa femme y avait été réfugiée pendant la guerre". Marcel Montillet n'a jamais vécu au village. Il a habité toute sa vie en Île-de-France. À son décès en mai 2020, il a pourtant été enterré à Vaiges avec sa femme. Pour lui rendre hommage, la commune va embellir le cimetière et le parc environnant, qui prendra son nom d'ici quelques mois. "Ca nous tient à cœur de rénover ce parc", confie le maire. Le village de Vaiges a marqué éternellement Marcel Montillet. C'est à son tour de partager sa générosité.