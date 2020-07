Un pique-nique en bord de Charente

Delphine et Stéphanie sont des habituées du pique-nique. Avec leurs enfants, les deux amies en ont programmé un en bord de Charente. Dans la matinée, Delphine s'est rendue sur le marché de Saintes (Charente-Maritime) pour faire les emplettes. Place aux préparatifs une fois arrivée chez sa copine. Salade, jambon, saucisson, melon, boissons... les cabas sont bien remplis, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à savourer le déjeuner sur l'herbe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.