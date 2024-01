Un plan anti-voitures brûlées à Strasbourg

Des rues sans voiture complètement interdites au stationnement, une des mesures de sécurité mise en place à Strasbourg (Bas-Rhin) pour empêcher les feux de véhicule en plus des nombreux parkings gratuits et surveillés mis à disposition des riverains. L'année dernière, 70 véhicules ont été incendiés à Strasbourg. Destruction criminelle ou parfois volontaire pour faire jouer les assurances. Pour limiter les feux de voitures restées sur la voie publique, depuis trois ans, la ville de Strasbourg propose l'accès gratuit à ses parkings, aux habitants de l'Eurométropole. Sur les parkings, des caméras de surveillance et un gardiennage assuré du 31 décembre au 1er janvier. Autre mesure de sécurité, la circulation des tramways et des bus sera suspendue à partir de 19h30. La Protection Civile va également arroser préventivement les poubelles pour éviter les départs de feu. Couvre-feu pour les mineurs de moins de seize ans non accompagnés et alcool interdit sur la voie publique. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier