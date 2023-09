Un plan contre la "France moche"

Quand on pense à Toulouse, on pense à la place du Capitole ou à la Garonne, mais certainement pas à cette zone commerciale au Sud-Ouest de la ville. Depuis un demi-siècle, elle est restée dans son jus. Et même le maire le dit : "On ne va pas dire que c’est la France jolie, soyons francs". Ici, il aimerait détruire pour mieux reconstruire. Aux quatre coins du pays, l’État veut en finir avec ces zones commerciales qui gâchent le paysage. À Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise), on entre dans la ville par 1,5 km de tôles, d’aciers, de bétons… pas de quoi faire rêver. Le maire a un objectif ambitieux : faire de cette zone un nouveau centre-ville habitable. Les travaux ont commencé et il compte sur le plan du gouvernement annoncé ce lundi. La municipalité investit 45 millions d’euros et s’appuie sur les moyens d’une entreprise foncière. Sa mission : construire ce nouveau centre-ville sans toucher aux espaces verts, sans étendre davantage la commune. Moins de parkings en surface pour plus de logements, c’est la voie empruntée par de nombreuses villes françaises. Pour les accompagner, le gouvernement annonce une enveloppe de 24 millions d’euros. TF1 | Reportage L. Attal, P. Michel, H. Riou du Cosquer