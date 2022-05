Un plan d’aides pour lutter contre les algues vertes en Bretagne

Sur cette plage, aucune algue ce mardi matin, mais les habitants saluent l'initiative. Entre 130 et 200 agriculteurs devraient être concernés par cette aide répartie sur huit baies exposées à la prolifération des algues vertes. L'objectif est de diminuer l'apport des engrais. "C'est vraiment une réflexion sur les fuites d'azote, c'est-à-dire apporter l'azote dont la plante a besoin au bon moment et à la bonne dose pour qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des terres et des ruisseaux", explique Edwige Kerboriou, vice-présidente de la Chambre d'Agriculture. Un peu plus loin, en baie de Morlaix, d'autres agriculteurs sont sensibilisés à ces problèmes. Thierry Quéré a suivi une formation pour changer sa façon de travailler. Pour limiter l'utilisation des désherbants, il est revenu à des méthodes mécaniques. L'enveloppe annoncée pour limiter les nitrates en Bretagne s'élèverait à huit millions et deux cent mille euros. Ce dispositif devrait être lancé avant la fin 2022. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens