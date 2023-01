Un plan pour soutenir les buralistes

Grilles de loto, journaux, bouteilles de vin, … dans son bureau de tabac, Christophe Nassens est bien plus qu’un vendeur de cigarettes. Il sert aussi le café, et depuis peu, des pizzas surgelées. La vente de cigarettes ne suffit plus à assurer la bonne marche du commerce. De plus en plus de clients viennent chez lui pour les autres services. Pour soutenir les 23 500 buralistes du territoire, un plan de 290 millions d’euros vient d’être annoncé par l’État. C’est une aide contre la baisse des ventes de tabac et la contrebande illicite. Dans l’Hexagone, le paquet de cigarettes est à dix euros en moyenne. Un autre tabac, situé à la frontière belge, doit également lutter contre les prix deux fois moins chers de son voisin. L’aide prévue par le gouvernement pourra monter jusqu’à 5 000 euros par an pour les buralistes les plus en difficultés. C’est un moyen de renforcer la sécurité des magasins. Chaque année, plus de 500 infractions sont recensées dans les bureaux de tabac. TF1 | Reportage M. Debut, T. Joire