Un plateau de fruits de mer pour un réveillon réussi

Les crustacés occuperont une place de choix sur les tables du réveillon. Ils restent un grand classique des fêtes de fin d'année. Dans les poissonneries, c'est la dernière ligne droite pour faire ses achats. À Brest, les coquillages et les crustacés sont pêchés la veille. Pour réussir son plateau de fruits de mer, il faut une bonne préparation. Les conseils de Marc Le Lann, patron du restaurant La Corniche.