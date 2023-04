Un point de vue unique sur la côte

Il serpente le long de la côte bretonne sur plus de 2 000 kilomètres. Le GR34 n'est pas du genre à couper à travers les champs, chaque pointe doit être explorée jusqu'au bout pour ne rien rater de sa beauté. Mais devant tant de couleurs à contempler, certains oublient l'essentiel en randonnée, leurs pieds. Du Mont-Saint-Michel, son point de départ, le GR colle presque à l'identique au sentier des douaniers. Un chemin qui n'a rien de touristique à l'origine. Au XVIIème siècle, c'est le paradis des contrebandiers. Pour lutter contre les dépôts de marchandises non taxées, le royaume français dépêche des centaines d'hommes sur tout le littoral. À force de patrouiller durant des siècles, c'est le pas de ces hommes qui dessinent le tracé de la promenade. Aujourd'hui, le navire est une réplique et les corsaires du jour ne se verraient pas continuer l'aventure bien longtemps. Si le "Renard" a été reconstruit pour naviguer en eau malouine, c'est parce que ce cotre, datant de 1812, symbolise toute une époque. Alors un conseil pour vos prochaines visites en Bretagne, suivez bien les traces des douaniers, elles peuvent vous faire cheminer vers tout un tas d'histoire. TF1 | Reportage K. Gaugnooux, K. Moreau, S. Guerche