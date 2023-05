Un point de vue unique sur la côte : à la rencontre des paludiers, viticulteurs et pêcheurs

Il serpente entre la terre et l'océan, à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique), le GR34 longe la côte. Si certains l'empreinte, d'autres préfèrent le pas de côté. Ce matin, Jean-Claude a déjà son programme. Guide à ses heures, et surnommé "Monsieur Algues" par ses copains, ce passionné de nature est intarissable. Ancien directeur commercial, le retraité s'est installé ici depuis une quinzaine d'années et ne regrette rien. En descendant vers le sud, le GR34 fait le tour des Marais Salants de Guérande, 2 000 hectares de zones naturelles et de salines. En cette saison, les paludiers préparent la récolte à venir. Non loin de là, sur la côte sauvage de Batz-sur-Mer, près du chemin se dresse la tour Saint-Guénolé, le saint patron des paludiers. Un édifice de 70 mètres de haut datant de XVIIe siècle. Longeant la côte vers Saint-Nazaire, le GR34 poursuit son chemin. Il passe devant des pêcheries, un alignement de cabanes hétéroclites suspendues au-dessus de l'eau. Contempler la mer depuis une pêcherie ou parcourir les chemins des grandes randonnés, peu importe le moyen, l'essentiel demeure dans l'évasion et la découverte. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec