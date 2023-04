Un point de vue unique sur la côte, entre Erquy et Ploumanac'h

Sur le GR34, certains marchent, mais d'autres préfèrent rester sur place, immobiles. Mais qu'est-ce que Daniel peut-il bien attendre. "Le GR34 nous force parfois à attendre que la mer se retire pour aller chercher des petites perles", explique-t-il. L'une de ses petites perles favorites, c'est l'îlot Saint-Michel, un petit caillou au large d'Erquy. Sous les eaux, il y a un petit passage accessible seulement à marée basse. Ce sont 400 mètres de galets à arpenter avec précaution et 10 mètres de grès rose à escalader avant d'arriver au sommet du rocher où trône, depuis le XIIIe siècle, une chapelle dédiée à l'archange Saint-Michel. Une quinzaine de retraités ont restauré cette chapelle abandonnée pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, les visiteurs s'y recueillent et écrivent des messages qu'ils accrochent sur la façade de la chapelle. Sandrine est subjuguée par la magie qui habite le lieu. Le sentier côtier du GR34 est un itinéraire de découvertes surprenantes comme la merveille géologique du Sillon de Talbert, le plus long cordon de galets d'Europe. TF1 | Reportage M. Pirckher, R. Cann