Un point de vue unique sur la côte : entre Kerlouan et Saint-Hernot

À Kerlouan, les promeneurs sortent des sentiers battus et grimpent pour prendre de la hauteur. Philippe et Maryse, eux, randonnent au plus près de la mer. Mais un peu de repos peut être bienvenu même pour les plus grands marcheurs. À quelques pas du GR34, le village du Meneham offre une halte hors du temps. Françoise Lyvinec gère ce gîte d'étapes et à l'intérieur, une belle surprise attend les visiteurs. Une chambre d'époque dans l'esprit du village construit entre le XVIIIe et le XXe siècle. Aujourd'hui, les pêcheurs ont quitté le village. Mais l'activité est encore bien présente sur le littoral. Plus à l'ouest, au large de l'île Vierge, Yvon et Loïc attrapent le lieu sur leur bateau "Labous Mor". La pêche, plus qu'une simple passion, est un héritage dans la famille Bleunven. Sa mémé est une figure locale dans le bourg de Lilia où elle tenait un restaurant. C'est au tour de l'arrière-petit-fils, Guillaume, de perpétuer la tradition. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, A. Janssens, J. Denniel