Un point de vue unique sur la côte : sur les bords de la rivière d'Étel

Nichtarguer, c'est une maison mystérieuse aux volets bleus comme posée sur l'eau. Dans les années 50, une famille d’ostréiculteurs vivait dans cette demeure sans eau ni électricité. Louis s'occupe du port de Saint-Cado. Qu'il soit en mer ou sur terre, pas un jour sans la contempler. Cette maison est devenue l'un des symboles de Bretagne. "Il y en a qui viennent de loin pour la voir", confie Louis. Nous sommes sur les bords de la rivière d'Étel (Morbihan). Le GR34 longe en partie cette baie étroite où la terre et l'eau semblent perpétuellement se chercher. Et tout au bout, la barre d'Étel, là où cette rivière d'eau salée se jette dans la mer. Ce jour-là, 2,50 mètres de houle, le vent souffle à 50 km/h, interdiction pour les bateaux de passer. Arnaud actionne une flèche qu'il met à l'horizontale et qui indique l'endroit le plus proche pour être à l'abri. C'est le seul sémaphore civil du pays. Lorsqu'il est construit dans les années 60, il guide essentiellement les bateaux de pêche. Étel est alors l'un des plus grands ports de chalutiers. TF1 | Reportage P. Dumortier, R. Hellec