Un policier en civil et sa femme agressés à Lyon, le procureur lance une enquête

Alors qu'il rentrait chez lui, un policier de 35 ans, accompagné de sa femme, s'est fait insulté par deux personnes en voiture. Arrivé devant leur immeuble, le couple a été agressé par une dizaine de jeunes. Ce lundi, le policier est toujours hospitalisé. Sa compagne, très choquée, est en arrêt de travail. Le procureur de Lyon a ouvert une enquête pour violence en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et les auteurs de l'agression, eux, sont toujours activement recherchés.