Un pompier sauve un bébé... par téléphone

Dans le centre d'appels du SDIS60 de l'Oise ce jour-là, parmi les 700 appels reçus quotidiennement, celui d'une mère de famille paniquée. La maman a rapporté que son fils âgé tout juste de deux mois ne respirait plus. Aussitôt, le pompier au bout du fil déclenche une équipe d'urgence. Et à distance, il guide la mère. En premier temps, le pompier lui demanda de souffler en englobant le nez et la bouche du nourrisson... mais rien n'y fait. Toujours aussi calme, le pompier change alors de technique. Démarre alors le massage cardiaque. Et enfin, à la quatorzième compression thoracique, le nouveau-né rouvre ses yeux. Le soulagement au bout de 2,45 minutes d'un sang-froid exceptionnel. "Le premier facteur, le calme de la maman. Le deuxième facteur, le professionnalisme de l'opérateur", explique le lieutenant Guillaume. Cette histoire a eu lieu il y a plusieurs mois. Mais le but de sa diffusion aujourd'hui, sensibiliser aux gestes de premiers secours et avoir les bons réflexes pour sauver peut-être d'autres vies. TF1 | Reportage E. Lefebvre, L. Merlier, M. Kouho