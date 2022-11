Un pont suspendu s'effondre, 137 morts en Inde

Rien ne laisse présager le drame. Le pont de 233 mètres semble bouger normalement et personne n'est inquiet. Lorsque soudain, les câbles cèdent brutalement. Des centaines d'Indiens tombent dans la rivière Machchhu. Ceux qui n'ont pas étaient projetés à l'eau tentent de remonter le long des filets. Immédiatement, une opération de sauvetage est lancée pour limiter les noyades. Bateaux, plongeurs et secouristes improvisés se mettent à chercher des victimes encore vivantes. Certaines racontent leur effroi. "Mon ami est mort, il s'appelait Feroz. Nous étions coincés sur le pont, incapables d'avancer. Et au moment où nous étions au milieu, il s'est soudainement effondré", rapporte une victime. Toute la nuit et ce lundi matin encore, les recherches se poursuivent. Les sauveteurs sondent la rivière pour retrouver de nouvelles victimes, cette fois sans aucun espoir qu'elles soient vivantes. Les autorités estiment que 500 personnes, dont des enfants, se trouvaient sur le pont lorsque les câbles ont cédé. Le bilan actuel risque donc encore d'augmenter. TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. De Juvigny