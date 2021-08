Un portique trop bas arrache les toits des camping-cars à Arles

Passera, passera pas, pas la peine de baisser la tête ni de croiser les doigts au-dessous de 2,70 m, ça coince. Si vous avez un camion de trois mètres de haut, vous ne pourrez pas passer. Un accident en octobre dernier a fragilisé ce pont sur le Petit-Rhône. Résultat, un portique pour interdire la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et des voisins pour mesurer l'entêtement des chauffeurs. Une dame habitant tout près du pont nous raconte comment ça se passe souvent : "on entend un gros grincement et soit il reste coincé entre le portique, soit son camion se fait carrément décapiter, et un morceau de la voiture tombe sur le côté de la route". Ces propriétaires d'un camping-car sont les nouvelles victimes du portique. Seule solution pour les gros gabarits : prendre l'autoroute. Avec cette déviation, seuls trois ou quatre camions passent à la station essence au lieu de la vingtaine habituelle chaque jour. "J'ai pratiquement plus de camions, j'ai perdu 40% de mon litrage. Tous ceux qui passaient avant ne peuvent plus passer, donc c'est un gros manque à gagner", confie le gérant de la station.