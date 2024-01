Un pour tous, tous au réveillon !

Ces clients ne se connaissent pas encore, mais ils vont passer la soirée ensemble. Partager un apéritif, puis sa table avec des inconnus, voici le concept proposé par le restaurant "Samy's Diner" près d'Albi dans le Tarn. Un peu plus loin, ces trois amis ont accepté de partager leur table avec Michel qui espère bien à réussir à briser la glace. La rencontre commence souvent timidement et se termine dans la convivialité voire l'amitié. Un réveillon en musique qui a séduit 200 convives. Et c'est Adrien Martin, patron du restaurant, qui a imaginé cette soirée insolite. La magie semble opérer. Certains ont déjà retenu les prénoms de leurs voisins. Après quelques heures, la soirée continue sur la piste de danse. Dehors, de nouveaux amis prévoient de se revoir. "Ça était comme une grande famille", témoigne une cliente. Pari réussi pour le restaurant Samy's Diner. Une expérience que son gérant compte bien renouveler en 2024. TF1 | Reportage E. Assalit, M. Larradet