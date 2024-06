Un président dans la campagne

Le rendez-vous est donné loin du palais présidentiel. En présence de ses ministres, Emmanuel Macron lance officiellement la campagne. Il commence en attaquant les oppositions. Le chef de l’État présente les grandes lignes de son programme pour les législatives anticipées. Il promet plus de sécurité, plus d’autorité. Pour la jeunesse, il veut généraliser le Service national universel à la rentrée 2026, et souhaite aussi interdire les écrans aux plus jeunes. Emmanuel Macron donne des garanties pour le pouvoir d’achat des Français. Pas de hausse d’impôts. Et pour lutter contre l’augmentation des prix de l’énergie, il annonce la construction de huit nouveaux réacteurs nucléaires, censés garantir la souveraineté énergétique de la France. Concernant la Nouvelle-Calédonie et le Congrès prévu à la fin du mois, "il faut le suspendre pour donner toute sa force au dialogue sur place et au retour à l’ordre"t. Pour que ses promesses puissent être tenues, le chef de l’État aura besoin de trouver une majorité à l’Assemblée nationale. Il reste 18 jours avant le premier tour des élections législatives. TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Tassin, B. Augey