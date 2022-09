Un président dans mon village, Jacques Chirac et Sarran

Sous son aspect ordinaire, il ressemble à n'importe quel village de Haute-Corrèze. À Sarran pourtant, la salle polyvalente devenait à chaque élection le bureau de vote le plus célèbre de l'Hexagone grâce à Jacques et Bernadette Chirac. C'est un moment scruté par une nuée de journalistes et de curieux, sous les applaudissements. C'est un village de 280 âmes dans lequel le couple Chirac s'est installé à la fin des années 60. Il est devenu le temps d'une journée, il y a presque 25 ans, l'épicentre du monde. Imaginez la venue ici du président de l'une des plus grandes puissances mondiales. C'est un président auquel le village doit encore aujourd'hui sa notoriété, grâce à un musée exceptionnel. C'est un espace de 5 000 mètres carrés, qui renferme des milliers de cadeaux offerts par des chefs d’États et des personnalités étrangers pendant les deux mandats de Jacques Chirac. On y trouve 1 200 cadeaux exposés pour une valeur inestimable. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre