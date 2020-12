Un président réformiste et européen convaincu mais mal aimé des Français

Valéry Giscard d'Estaing avait 48 ans quand il était élu président de la République. C'était incroyable à l'époque. Il est né à Coblence en Allemagne en 1926 mais a toujours gardé l'Auvergne au cœur. Enfance bourgeoise, brillantes études, la guerre en tant que volontaire et très vite la politique. Jeune homme bien né, il est pressé : député à 30 ans et ministre à 36 ans. La télé d'alors était noir et blanc mais Giscard travaille déjà son image. Après sept semaines de campagne éclaire et une phrase d'un débat qu'aujourd'hui encore personne n'a oubliée, il devient le plus jeune président de la République avec 425 000 voix d'avance. Ce jeune président avait la volonté de transformer le pays. Autoroute, programme nucléaire, majorité à 18 ans, légalisation de l'avortement... des réformes qu'un Premier ministre encore plus jeune que lui, Jacques Chirac, doit mettre en musique. Après deux ans de collaboration houleuse, Jacques Chirac démissionne. Crise économique et choc pétrolier, c'est le début de la fin des 30 glorieuses. Pendant ce temps à l'international, Giscard était l'initiative de ce qui deviendra plus tard le G8. Avec une fin de septennat moins flamboyante, il n'y a pas eu de second mandat.