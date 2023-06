Un produit révolutionnaire contre les incendies ?

Un feu de broussailles sous contrôle, il s'agit d'une démonstration. Deux constructions sont enflammées. L'une s'écroule en quelques instants, alors que l'autre trône intact au milieu des flammes, car elle est protégée du feu par un tout nouveau produit. Ce jour-là, Marc Lanciaux présente son invention à des pompiers. Tout commence avec une poudre blanche. Faite à base d'amidon et de produits agroalimentaires, elle est 100 % naturelle, biodégradable et peut s'appliquer en prévention d'un incendie. Le produit forme une couche protectrice qui tient 20 minutes au contact du feu et protège de la chaleur, créant ainsi une barrière antifeu. Il s'utilise d'ailleurs sur n'importe quel objet, comme sur une voiture. Il peut également servir à éteindre les incendies en utilisant beaucoup moins d'eau tout en diminuant les risques de reprise de feu. Ce produit ne coûte qu'un euro par litre, de quoi révolutionner le travail des soldats du feu. Les pompiers du Lot-et-Garonne réfléchissent déjà à utiliser cette potion magique cet été. TF1 | Reportage R. Rosso, M. Kouho, D. Riquois