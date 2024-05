"Un p'tit truc en plus", quel phénomène !

Ce qui est sûr, c'est qu'Artus, le réalisateur, lui, n'a pas le temps de chômer. En moins d'une semaine, son premier film est entré dans l'histoire du cinéma. "Un p'tit truc en plus" signe ainsi le meilleur démarrage 2024 devant les grosses productions américaines. L'humoriste a, semble-t-il, trouvé la recette du succès. "Il y a quelque chose de beau qui se passe. Déjà, j'ai envie de profiter de chaque instant de ça. Et quand on voit l'ambiance dans les salles, ça fait du bien. Ça prouve à tous les gens qui nous ont mis des bâtons dans les roues qu'ils avaient tort", explique le réalisateur. Artus a eu du mal à trouver les fonds pour financer son film. Mais, proche de personnes handicapées dans sa vie privée, et parrain d'Handicap International, il s'est accroché. Une ascension fulgurante pour Artus qui passe de comique à réalisateur reconnu. Il s'apprête, dans quelques jours, à monter les marches du Festival de Cannes, avec ses acteurs. TF1 | Reportage A. Basar, S. De Vaissière, P. Boivin