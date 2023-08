Un puissant ouragan arrive sur la Floride

La ville de Tampa, en Floride, est déserte. Sur place, on a croisé très peu d'habitants. La plupart des commerces et des maisons sont barricadés, des sacs de sable partout. Et pour cause, la ville fait partie des 23 comtés où ordre d'évacuation a été donné. Actuellement, la pluie et le vent font leur apparition. Le point d'impact de l'ouragan n'est pas encore tout à fait clair, mais il devrait être un petit peu plus au nord. Mais c'est toute la région qui est en alerte pour les vagues-submersion et les inondations. Le niveau de l'eau pourrait monter de trois à quatre mètres. C'est désormais pour cette raison que les autorités supplient les habitants qui ne veulent pas partir de réfléchir à deux fois, de quitter leurs domiciles et d'aller se mettre à l'abri. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon