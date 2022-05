Un quartier envahi par les fourmis à Saumur

Elles prolifèrent à toute vitesse et grimpent sur les pieds en quelques secondes. Dans le jardin de Jean-Yves Pineau, ces petites fourmis noires sont partout. C'est une espèce invasive et résistante. La Tapinoma magnum est connue dans les régions méditerranéennes. Mais depuis cinq ans, elle gagne le Val de Loire et envahit un quartier de Saumur (Maine-et-Loire). Sylvie Leroy, habitante, a essayé toutes sortes de traitement. "Je suis devenue phobique. C'est le film des oiseaux, mais avec des fourmis", témoigne-t-elle. Aujourd'hui, une entreprise passe pour appliquer un produit plus puissant. Trois traitements sont prévus, et Agnès espère enrayer l'invasion au plus vite. La société facture 90 euros, et la mairie accorde une aide de 50 euros. Elle traite également les espaces publics. C'est une question de salubrité pour 200 riverains de Saumur, chez qui les fourmis invasives ont élu domicile. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély