Un quartier sous le choc après le meurtre de Lola

Trois jours après la disparition de Lola, des dizaines de personnes sont encore venues ce lundi matin se recueillir devant la résidence où le meurtre a été commis. Des centaines de fleurs, de bougies et des mots y ont été déposés pour lui rendre hommage. Un homme était ému aux larmes, car Lola était l'une des meilleures amies de sa fille. Dans la rue d'à côté, presque tout le monde connaît la famille de Lola dont le père est le gardien de la résidence où ils habitent. Aujourd'hui, c'est tout le quartier qui est en état de choc face à l'atrocité de cette disparition. L'incompréhension, mais désormais, c'est aussi la peur pour la sécurité des autres enfants qui règnent. Au collège Georges-Brassens où Lola était scolarisée, la priorité pour les parents d'élèves et les équipes pédagogiques est d'accompagner au mieux les élèves après ce drame. Depuis ce lundi matin, des cellules psychologiques ont été mises en place dans le collège et dans plusieurs écoles du secteur. TF1 | Reportage A. Bourdarias, B. Poizeuil