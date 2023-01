Un quotidien perturbé par la neige en Dordogne

A Bourdeilles (Dordogne), ils sont à pied d'œuvre depuis ce vendredi matin. Après plusieurs jours de pluie, la neige a fini par faire tomber de nombreux arbres sur les routes : "On en a pour la matinée je pense. On ne s'y attendait pas du tout, c'était assez soudain". Par endroits, dix centimètres sont tombés en seulement quelques heures. De quoi surprendre de nombreux automobilistes. Certains se sont retrouvés bloqués une partie de la soirée. Les saleuses ont tourné toute la nuit et continuent à patrouiller toute la journée. Mais avec des températures négatives, le verglas est bien présent par endroits. "C'est très difficile. La nationale est bien dégagée mais dans les routes secondaires c'est un peu compliqué", "on évite de toucher à la pédale de frein déjà", témoignent des automobilistes. Le long des routes, plusieurs câbles électriques ont été endommagés. "On a beau ouvrir le frigo mais la lumière ne se fait pas, pas de télé, pas d'informatique. Mais j'ai mis un pull un peu plus épais. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire", déclare Alain qui n'a plus de courant et donc plus de chauffage. En Dordogne, 8 000 foyers sont encore privés d'électricité, et plus d'une centaine d'agents sont mobilisés. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux