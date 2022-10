Un ravitaillement à deux vitesses

Plus d’une centaine de camions-citernes aux abords du dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Ils n’ont désormais que ce dépôt pour charger du carburant, celui de La Mède étant en grève depuis ce matin. La fatigue se fait sentir, mais la solidarité est bien là. Des camions-citernes ravitaillés au compte-gouttes. C’est le cas aussi à Gravenchon (Seine-Maritime). Ici, les premières réquisitions de personnel ont eu lieu : quatre salariés au total depuis hier. Le redémarrage se déroule dans le calme, mais cela va prendre du temps. Des réquisitions ont également été décidées ce matin au dépôt de Mardyck, dans les environs de Dunkerque (Nord). Depuis quinze jours, plus aucun camion ne sort. Selon les syndicats, cinq salariés ont été réquisitionnés à leur domicile et des forces de l’ordre positionnées devant le dépôt pour éviter d’éventuels blocages. Impossible de savoir quand la grève s’arrêtera. À Donges (Loire-Atlantique), les annonces de Total ne semblent pas faire retomber la pression. En début d’après-midi, une assemblée générale avec tous les salariés est organisée pour décider de la suite du mouvement. TF1 | Reportage M. Chantrait