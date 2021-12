Un ravitaillement hors normes pour le hameau de Castérino dans les Alpes-Maritimes

Le traîneau s'appelle "Espérance" et d'ici quelques heures, il va rejoindre le dernier hameau de la vallée de la Roya, enclavé depuis la tempête Alex. À la force des bras et des jambes, une trentaine de bénévoles autour de la Mission Trekkeurs vont ravitailler les derniers habitants de Castérino. Ils sont au contact des sinistrés depuis un an et leur motivation reste intacte. Dans le traîneau, les cadeaux sont installés et les trekkeurs se sont transformés en Père Noël. La joie de vivre et le bonheur de ces gens se transmettent dès l'arrivée à Castérino. Mais au-delà des sourires et des retrouvailles, pour les familles restées au village, la situation économique devient délicate. Cette route toujours coupée à plusieurs endroits ne sera remise en service qu'à l'automne 2022. Si les familles ne seront pas aidées jusqu'à cette date, la vie dans le hameau pourrait disparaître. TF1 | Reportage P. Roubaud, B. Taïb