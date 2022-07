Un refuge solidaire pour les animaux de Gironde

Pour nourrir les 46 chèvres tous les matins, Gilles Pagnat va désormais chercher des feuilles d'acacias dans le jardin d'Annick Poumeri. Depuis samedi, le retraité de Guillos, près de Landiras, et ses animaux vivent chez elle, à Saint-Médard-d'Eyrans (Gironde). La maison de Gilles était menacée par l'incendie, mais pour lui, il est impensable de partir sans ses bêtes : "Ça fait 30 ans que j'ai des animaux, c'est mes enfants". Rapidement, une chaine de solidarité s'est mise en place. Une cagnotte en ligne a permis de récolter 1 000 euros pour construire une clôture adaptée aux chèvres. Des magasins locaux ont offert de la nourriture, même si aujourd'hui, il en faudrait plus. La famille d'Annick accueillera Gilles et ses animaux tant qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux. Leurs voisins ont aussi mis à disposition leur pré pour recueillir des chevaux. Sept sont en sécurité ici. Sept autres chevaux et six chiens devraient arriver d'ici la fin de la semaine. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier