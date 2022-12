Un repas de fête solidaire

Dans les rues de Blois (Loir-et-Cher), au menu ce jour-là, figure du vin chaud, du potage de parmentier, de la blanquette de veau, une tarte fine aux pommes, version deux étoiles, et même du caviar. Aux commandes du camion, la brigade du restaurant "Fleur de Loire". Pour ce jour de fête, elle a préparé 80 repas. Quelques heures avant, en cuisine, c’est le coup de feu. Pour l’équipe, la logistique est chamboulée. Ce repas un peu spécial est organisé depuis 2014 par le chef étoilé Christophe Hay. La plupart d’entre les bénéficiaires de ces repas sont sans domicile fixe et ont peu de vie sociale. Alors, c’est aussi l’occasion de partager un moment chaleureux avec la brigade. Jason vit dans la rue depuis six mois, et ne pensait pas fêter Noël cette année. "Ça réchauffe le cœur. Franchement, c’est bien", avoue-t-il. Lui, comme les autres vont profiter de ces quelques heures pour oublier les soucis du quotidien. Plus de 200 000 sans-abris pourraient passer l’hiver dans la rue cette année. TF1 | Reportage C. Gerbelot, A. Flament