Un repas gastronomique à 24 euros, c'est possible

Si le ton des serveurs est encore un peu hésitant, dans l'assiette, il n'y a plus aucun doute. Le goût est là et le plaisir à portée de bouche. Une fois par semaine, c'est un repas gastronomique qui est servi au Lycée professionnel. Avec 24 euros, on a une entrée, un plat et un dessert. Une opportunité que ces deux amis laissent rarement passer. On compte 24 couverts, des élèves au service et dans une cuisine grandeur nature. Alors pour les plonger dans le futur grand bain du monde professionnel, ici, on travaille exclusivement les produits locaux : "ça met du challenge supplémentaire et ça donne une autre envie de continuer en plus". Dans la salle, tous sont des habitués. A midi, le déjeuner est entre douze et 17 euros. La demande est là puisque le lycée affiche complet avec le principe de réservation du "premier arrivé, premier servi". Pour ce repas gastronomique, l'établissement scolaire s'est mis d'accord avec les restaurateurs de la ville pour ouvrir le soir où le lycée leur fait le moins de concurrence possible. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive