Un restaurant corse fermé mais quand même décoré pour Noël

À Porticcio, en Corse, un restaurant est resté ouvert sans servir de repas. Depuis deux décennies chez Toinou Renucci, la véranda et les salles de réception deviennent la maison d'un grand barbu pendant les fêtes de Noël. Tous les soirs jusqu'à la fin du mois, les jeunes clients sont accueillis sur le traineau ou autour des automates. À l'extérieur, la neige crée l'ambiance. Rien n'est laissé au hasard pour faire plaisir aux enfants comme aux parents. Malgré la galère des restaurateurs, Toinou Renucci a tenu à faire ces décorations de Noël pour la joie des enfants. Une initiative saluée par les parents qui ont le plaisir de voir leurs petits heureux. Au total, le restaurateur va déballer plus d'une tonne de décorations pour organiser cette féerie de Noël. Une parenthèse pour oublier une situation financière difficile. Chez les Toinou, c'est avec des câlins, des sourires et le partage que l'on attend l'heure de la réouverture.