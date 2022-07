Un restaurant pas comme les autres au cœur du marché de Narbonne

C’est elle qui donne le sourire aux Narbonnais. Chez Rosy Garcia, le client est roi. Si vous souhaitez rencontrer les habitués des Halles, ne cherchez plus, ils sont ici. "C’est vraiment l’endroit où on se rejoint" ; "C’est un comptoir mythique. C’est le plus mythique des Halles ici. C’est en famille que ça se passe", lancent quelques-uns d’entre eux. En famille, car depuis quinze ans, Rosy et son frère, François, ont repris le snack-bar Chez Fourmi. Toute la famille prête main-forte. Et pas question de travailler autrement. Une ambiance chaleureuse, bien sûr, mais aussi des produits frais. Rosy et son frère ne vont pas les chercher bien loin. Du boucher au poissonnier, tout provient de leurs producteurs voisins, dans les Halles. Des plats simples, faits maison… le secret pour des clients satisfaits. Comme le confie un consommateur : "C’est frais, bien cuisiné et c’est fait avec amour". Une formule qui fait la renommée de cette brasserie, et ce n’est pas près de s’arrêter. TF1 | Reportage A ; Cazabonne, J.V. Molinier