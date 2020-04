Un restaurant reste ouvert aux routiers à Rônai

En cette période de confinement, il n'est pas toujours facile pour les routiers de trouver une aire de repos ouverte avec des douches et où il y a de quoi manger. Mais heureusement, ils peuvent compter sur la solidarité de certains aubergistes. À Rônai (Orne), Élisabeth Leclerc-Bourgeais laisse son restaurant ouvert spécialement pour eux. Elle travaille à perte, mais pas question pour autant de laisser tomber ces chauffeurs.