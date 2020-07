Un restaurateur a sauvé son établissement grâce à une cagnotte

À Curtil-Vergy (Côte-d'Or), Olivier Le Bail revient de loin. Au début du confinement, ce restaurateur avait rencontré des difficultés financières. La banque lui a refusé un crédit. La solidarité s'est alors organisée dans son village et aux alentours. Les musiciens qui venaient jouer "Au Petit Bonheur" ont organisé toute une série de concerts virtuels pour lui. La cagnotte en ligne a permis de récolter 12 500 euros.