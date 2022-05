Un restaurateur appelle à l’aide… pour de la moutarde !

Pour ce restaurateur, la moutarde est devenue une denrée rare . Durant la journée de mercredi, il a parcouru la ville pendant deux heures pour espérer en trouver. "Cela nous met, nous restaurateurs, dans l'embarras parce que c'est un outil de travail", confie Pierre Grandgirard. Il n'y a plus de moutarde alors que la saison estivale commence et dans ce restaurant spécialisé dans les plateaux de fruits de mer, cet ingrédient est indispensable. Alors, avant que la moutarde ne lui monte trop au nez, Pierre a partagé son expérience sur les réseaux sociaux avec un message pour les consommateurs : "c'est un coup de gueule nécessaire surtout pour informer les gens et dire : attention ! Régulez tranquillement la consommation et tout va bien se passer. Tout le monde aura de la moutarde". Depuis, le téléphone n’arrête pas de sonner et les dons de pots de moutarde affluent. Une chose est sûre : la mayonnaise a pris pour ce restaurateur, mais pour que la saison soit sereine, Pierre espère régler un autre problème de pénurie. Il cherche toujours à embaucher un second de cuisine. TF1 | Reportage T. Lagoutte, P.F Watras