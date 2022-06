Un resto éphémère pour recruter des serveurs à Rouen

Dans ce restaurant, c’est le début d’un service pas comme les autres. Les clients sont des restaurateurs venus pour recruter du personnel. Voici les candidats du jour : Daniel, le cuisiner, qui est un ancien ouvrier du bâtiment, et Anne-Sophie, la serveuse, qui est une sophrologue en reconversion. Ils sont tous au chômage depuis longtemps. Ils n’ont jamais travaillé dans la restauration. Ainsi, avant le coup de feu, place aux derniers conseils. Pour les chefs et les serveurs du jour, c’est plonger dans le grand bain. Une mise en situation en condition réelle pour séduire les employeurs. Vincent Mesureux, directeur de "Holiday Inn Express" à Rouen (Seine-Maritime), confie qu’ils recrutent sur le savoir-être, sur l’attitude, sur le dynamisme, et sur le sourire. Une fois par mois, Pôle emploi organise des rencontres et à chaque fois la magie opère. Anne-Sophie, elle, a même reçu trois offres. Pour les autres candidats, la session du jour a porté ses fruits. Ils ont tous reçu une promesse d’embauche. TF1 | Reportage L. Poupon, J.F. Drouillet