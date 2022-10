Un resto ouvrier dans la cours des grands

Ce lundi, ce restaurant ouvrier propose du cordon bleu au menu du midi, un classique. Mais ici, un autocollant fait toute la différence. Cet établissement est l'un des rares à intégrer le prestigieux guide Gault et Millau. Les propriétaires n'en reviennent toujours pas. "Je sus ravie, je suis contente et fière. Je suis sur un petit nuage", "c'est une reconnaissance et un encouragement à continuer ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie", expriment Emmanuel Muro et Sandrine Laskri. La recette de cette reconnaissance, c'est une carte resserrée, des produits frais et le savoir-faire d'Emmanuel, un cuisinier expérimenté. Ici, tout est fait à la main. Côté salle, Sandrine assure le service. La renommée de ce restaurant d'une quarantaine de couverts se joue aussi autour des tables. Avec des cordons bleus maison et des moelleux à l'ananas de midi, les clients sont satisfaits. "C'est bio, c'est local et puis les patrons sont sympas", affirme une cliente. C'est une formule séduisante qui bénéficie de l'effet Gault et Millau. Afin de faire face à la demande, les restaurateurs envisagent de recruter une personne supplémentaire. TF1 | Reportage N. Hesse, K. Moreau