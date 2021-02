Un retraité récupère sa maison squattée à Toulouse

Ce vendredi matin dans son petit appartement d'Albi, Roland Leutard savoure la nouvelle. Soulagé, il ne remerciera jamais assez tout le soutien qui a permis de libérer sa maison occupée par des squatteurs à Toulouse (Haute-Garonne). "Je n'avais pas cru qu'ils partaient maintenant. Je me suis dit qu'ils vont rester jusqu'au mois de juin", raconte-t-il. Ceux-ci ont quitté le pavillon jeudi à 18 heures après presque six mois d'occupation illégale. Ils sont partis sous la pression des voisins de Roland qui se sont retrouvés devant la maison tous les jours depuis lundi. Encadrée par la police, la fille de Roland a pu entrer dans la maison hier soir pour la première fois depuis six mois. Elle préfère ne pas se montrer pour cacher son émotion. "C'est admirable ce qu'ils ont fait", lance-t-elle en parlant des voisins de son père. Désormais, Roland va pouvoir mettre sa maison en vente pour financer son séjour en Ehpad où se trouve déjà son épouse. Ce matin, sa fille faisait l'état des lieux. Des comités de soutien se sont déjà constitués pour l'aider à nettoyer la maison.