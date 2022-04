Un réveil au son des crécelles en Lorraine

Le soleil est à peine levé ce vendredi matin, que le village se réveille avec un bruit crépitant. Les crécelles à mouliner, à marteau ou avec caisse de résonance ont été sorties des placards pour faire entendre leur musique. Comme le veut la tradition, elles retentissent chaque matin à la veille de Pâques, pour annoncer l'Angélus. "Comme les cloches sont parties à Rome et qu'elles reviennent le jour de Pâques, on les simule pour réveiller les gens", explique cet habitant. Et ça fonctionne. Cette dame n'a pas voulu manquer la petite procession. Une coutume ancienne en Moselle, mais qui s'est presque perdue. Ce village n'en avait plus entendu depuis 20 ans. Alors, pour la faire revivre, les habitants ont décidé d'initier les plus jeunes. "On est plusieurs parents à l'avoir vécu quelque part dans notre jeunesse, donc, l'idée c'est de relancer ces traditions qui se perdent pour montrer aux enfants qu'il existe des traditions locales", explique ce père de famille. En attendant l'arrivée des œufs au chocolat, les crécelles retentiront encore trois fois par jour jusqu'à samedi midi. TF1 | Reportage C. Eckersley, L. Lassalle