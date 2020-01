Un rond-point en forme de cacahuète qui ne tourne pas rond

Un rond-point en forme de cacahuète a été mis en place à Nozay (Loire-Atlantique). Une forme atypique qui divise les habitants et que certains automobilistes ont encore du mal à avaler. En service depuis seulement quelques mois, cet aménagement original remplace un carrefour dangereux. Le dessin du rond-point oblige les usagers à ralentir et à ne pas dépasser les 30 km/h. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.