Charles III : les carrosses impressionnants de son couronnement

Il est l'un des joyaux de la couronne britannique, le Gold State Coach. Il pèse quatre tonnes, mesure sept mètres de long et quatre mètres de hauteur, entièrement en bois doré. C'est à bord de ce carrosse que le tout juste couronné Charles III traversera Londres le 6 mai prochain, comme tous les monarques britanniques devant lui depuis près de trois siècles. Le tout grâce a un attelage titanesque. Le Gold State Coach accompagnera Charles de l'abbaye de Westminster au palais de Buckingham. Deux kilomètres, bien loin des huit qu'avait parcourus sa mère la reine Élisabeth en 1953. Un trajet qu'elle avait qualifié d'horrible, pas très confortable. C'est donc un hologramme qui l'avait remplacée à bord du carrosse lors de son jubilé l'année dernière. Ne vous inquiétez pas pour le confort du roi Charles. A l'aller, c'est dans un autre carrosse qu'il fera le chemin qui l'emmènera à sa cérémonie de couronnement. Il date du jubilé de diamant d'Elisabeth et dispose de tout le confort moderne. Chauffage, climatisation, des vitres électriques et surtout un vrai système de suspension avec à l'extérieur son lot de symboles. TF1 | Reportage L. Poupon, M. Kherraji, M. Stavelot