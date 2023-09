Un salon de coiffure dans un petit coin de paradis

Au bout de 25 ans dans son salon, Brigitte a coiffé presque toutes les familles de la commune. À l'approche de la retraite, elle a mis son commerce en vente il y a un an. Aucun repreneur ne s'est présenté, alors la coiffeuse tente sa chance sur SOS Villages. Tout le monde croise les doigts, car dans la commune de 2 000 habitants, tout peut se faire à pied. Le pique-nique en main, Brigitte et son apprentie Alizée profitent du bord de mer pour déjeuner. Un petit coin de paradis à deux pas du salon. Touristique en été, Brigitte, elle, en profite toute l'année : "Le soir, quand je finis ma journée, souvent, je vais me baigner. Ça fait du bien de se poser un petit peu pour repartir beaucoup mieux l'après-midi". Il est déjà temps de retrouver ses clients, toujours le sourire aux lèvres, même quand ils ne viennent pas. La porte est grande ouverte. Sachez futur repreneur que Brigitte attend aussi votre appel. C'est ce qu'il faut faire pour profiter de ce décor de rêve, un paysage de carte postale. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, J. Denniel, C. Ebrel