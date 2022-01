Un sanglier en pleine ville à Toulouse

Un sanglier s'est invité lundi matin dans un quartier proche du centre de Toulouse. Il est venu chercher le gîte et le couvert. L'animal de 55 kilogrammes a décidé de commencer sa journée dans un parc habituellement fréquenté par des enfants. La police est arrivée rapidement sur place. Une course d'une heure et demie a alors débuté. L'animal sera abattu au pied d'un immeuble. Dans l'agglomération toulousaine, ces incursions ne sont plus rares. Il y a dix ans, un sanglier avait semé la panique dans un magasin de disques en plein centre-ville. Quelques mois plus tard, c'est un opticien qui reçoit la même visite. Aujourd'hui, les chasseurs de Haute-Garonne ne s'en étonnent plus. "Fréquemment, on a des appels à la fédération d'animaux qui sont rentrés en ville, dans des jardins privés", explique Johan Roy. L'animal s'aventure régulièrement dans une zone commerciale de la périphérie toulousaine. Depuis quelques années, les fédérations de chasse lancent de grandes campagnes de débroussaillage afin d'éloigner les sangliers des zones d'habitation. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe